Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da orta sahaya dinamo geliyor!
Beşiktaş'ta yönetim transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılarda Aboubakar'ın ardından listede orta saha hamlesi var. Yönetim bu noktada İngiltere Premier Lig'de forma giyen oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya çok yaklaştı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.01.2023- 12:19
Beşiktaş, Wout Weghorst'un ayrılığının ardından her konuda anlaştığı eski golcüsü Vincent Aboubakar takıma katılıyor.
Siyah beyazlıların gündeminde Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jonjo Shelvey yer alırken hem oyuncuyla hem de kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.