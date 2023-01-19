Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal 18'lik 10 numara Oscar Gloukh'un peşinde!
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran yönetim, genç yıldızın peşine düştü. Kara Kartal'ın 18'lik 10 numara Oscar Gloukh'un peşine düştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.01.2023- 11:50
Listesinde birçok isim olan siyah-beyazlılar, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Oscar Gloukh'un peşine düştü.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, 22 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi.