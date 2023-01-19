"Müthiş bir Kupa maçı izledik Ankaragücü'nden Atakan ve hakem Sarper Barış Saka'nın tüm olumsuz etkilerine rağmen diğer futbolcuların mücadele azmi, sadece oynamayı düşünmeleri keyifli, kıran kırana bir maç izlememizi sağladı.
Turgay Demir Ankaragücü - Beşiktaş maçını böyle yorumladı! "Türk futbolunun en büyük sorunu..."
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından Fotomaç Gazetesi köşe yazarlarından Turgay Demir çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
İlk yarıda Beşiktaş'taki ağır rotasyon, tüm dengeleri alt üst etmişti. Savunmanın göbeğindeki Emrecan ve Tayyip'in uyumsuzlukları, Saiss'in öne çekilmesi Ankaragücü'nün kolay pozisyonlar bulmasına neden olurken Beşiktaş kaleye gitmekte bile zorlandı.
İkinci yarıyla birlikte Emrecan çıktı, Saiss yerine geçti, Tosun Paşa da en öne kurulunca Beşiktaş Beşiktaş gibi oynamaya başladı. Duruma göre 4-3-3, bazen 4-4-2 şeklinde sahaya yayılan Kartal ikinci 45'te oyunun hakimiydi.