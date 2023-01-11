Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Francisco Montero için Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa SK devreye girdi.
Selçuk İnan Beşiktaş'ın yıldızının peşinde!
Beşiktaş'ta bir türlü istediği süreyi bulamayan Montero için birçok takım devreye girdi. Son olarak Kasımpaşa, Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda oyuncu için siyah-beyazlılarla temasa geçti. | BJK SPOR HABERLERİ
Akşam'ın haberine göre, ilk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan, Francisco Montero hamlesi ile takımındaki potansiyel yetenek seviyesini artırmak istiyor. Beşiktaş cephesinde ise Şenol Güneş'ten transfere izin çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferi gündemde.
FRANCISCO MONTERO'YU BİRKAÇ KULÜP İSTİYOR
Francisco Montero'nun kiralanmasına sıcak bakan Beşiktaş'ın önünde birkaç seçenek var. Gelen haberlere göre Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor.