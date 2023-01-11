Selçuk İnan Beşiktaş'ın yıldızının peşinde!

Ayrıca oyuncuya ilgili olan 3 kulüpten biri Kasımpaşa olurken, diğeri de yine bir başka İstanbul ekibi olan Fatih Karagümrük. Eğer anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ta devre arası ayrılacak isimlere bir yenisi daha eklenmiş olacak. Montero, bu sezon Beşiktaş ile 4 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.