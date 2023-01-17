Stoper transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'a Kiki Kouyate'den kötü haber geldi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Kouyate'nin yeni takımı açıklandı!
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kiki Kouyate'den kötü haber geldi. Siyah beyazlılar, 25 yaşındaki stoperin transferi için kulübü Metz ile görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fransız basını, başarılı savunmacının yeni adresini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2023- 18:31
Fransa Ligue 1 ekibi Montpelliler'in Malili savunmacının transferi için Metz kulübüyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün L'Equipe'ten derlediği habere göre; Montpellier ve Metz, Kouyate'nin transferi için 5-6 milyon euro arasında bir bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.