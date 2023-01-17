Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçmişti.
Beşiktaş'a Dmitri Barinov transferinde kötü haber!
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta saha takviyesi yapmak için girişimlere başlamıştı. Bu doğrultuda Kartal, Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Barinov'u kadrosuna katmak istiyordu. 26 yaşındaki futbolcunun transferinde Beşiktaş'a kötü haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2023- 17:57 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023- 18:20
Kartal, Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyen Dmitri Barinov'u kadrosuna katmak istiyordu. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı resmi teklif ortaya çıktı.
Rus basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar Barinov için 1.2 milyon Euro teklif yaptı.