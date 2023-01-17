Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 17 karşılaşmada sadece 3 kez kalesini gole kapatabilen Beşiktaş devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isterken kulübün gündeminde Braga'lı Vitor Tormena var.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Vitor Tormena için teklif! İşte önerilen rakam
Beşiktaş'ta transferde gaza basıldı. Siyah-beyazlılar santrfor konusunda arayışlarını sürdürürken gündeme bir de stoper takviyesi geldi. Bu doğrultuda Beşiktaş Vitor Tormena için kulübüne teklifini yaptı. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
LİGDE SADECE 1 MAÇTA OYNAMADI
Siyah beyazlılar bir yandan Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın takıma katılmasını, diğer yandan da 3.5 milyon Euro önerilen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için Portekiz ekibinin yanıtı bekleniyor.
Sporting Braga ile bu sezon 16 lig maçında 14'ü ilk 11'de olmak üzere 15 kez forma giyen Tormena 1 kez ağları havalandırırken attığı tek golle 5. haftadaki Vitoria Guimares karşısında galibiyeti getiren isimdi.