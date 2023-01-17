Eski hocasından flaş açıklama! "Beşiktaş'a gitmeli"

Tikhonov ayrıca "Herhangi bir Rus futbolcunun Avrupa'da oynaması zor. Türkiye, Barinov gibi kaliteli Rusların Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynaması için bir fırsat" ifadelerini kullandı. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 1.81 boyundaki futbolcuun piyasa değeri 9 milyon euro civarında.