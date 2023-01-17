Bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Lokomotiv Moskovalı orta saha oyuncusu Dmitri Barinov ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Eski hocasından flaş açıklama! "Beşiktaş'a gitmeli"
Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getirdikten sonra çıkışa geçen Beşiktaş, ligin ilk yarısını şampiyonluk yarışı içinde bitirdi. Kadrosuna katacağı yeni isimlerle gücüne güç katmak isteyen siyah-beyazlılar bir süredir Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Dmitri Barinov ile ilgileniyordu. Oyuncununn ilk hocası Alexander Tikhonov ise flaş açıklamalarda bulundu. Tikhonov, "Barinov Beşiktaş'a gitmeli" dedi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Lokomotiv Moskovalı orta saha oyuncusu Dmitri Barinov ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
26 yaşındaki futbolcunun menajeri, siyah beyazlı takımın oyuncusuyla ilgilendiğini doğruladı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Barinov'un ilk hocası Alexander Tikhonov da futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmesi gerektiğini açıkladı.