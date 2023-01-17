Beşıktaş, her ne kadar Aboubakar'ı beklese de forvet iddiaları da bitmiş değil.
Beşiktaş'a sürpriz forvet! Yine Premier Lig...
Beşiktaş'ta transferde hareketlilik sürüyor. Siyah-beyazlılarda golcü konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Aboubakar ve Boupendza'nın yanı sıra yönetim listeye İngiltere Premier Lig'inde oynayan ismi ekledi. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ....
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2023- 09:22
Siyah beyazlı takımın Wolves'lu golcü Raul Jimenez için teklifini yapıp beklemeye geçtiği belirtildi.
Ada basınında çıkan haberlerde İngiliz ekibi daha çok para verebilecek durumda olan Meksika takımlarından teklif gelmesini umduğu yazıldı.