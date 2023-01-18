Süper Lig'deki son üç maçını kazanarak moral bulan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün A.Gücü'ne konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda hedef Ankara deplasmanından galip gelerek kupada çeyrek finale kalmak. Eryaman Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. A.Gücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak. Fotomaç'ın haberine göre Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.



KUPADA 15. RANDEVU

Beşiktaş ile A.Gücü 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 9'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunan kupa maçlarında, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü.

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan son mücadelede Kara Kartal, Süper Lig'de rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:



Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Beridze, Taylan, Tolga, Emre Kılınç, Sowe.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Tayfur, Redmond, Gedson, N'Koudou, Cenk.