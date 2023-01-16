Al-Nassr ve Al-Hilal kadrosundan 11'er oyuncunun PSG'ye karşı oynayacağı gösteri maçının kadrosu açıklandı.



Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sebebiyle düzenlenen organizasyonda PSG karşısına çıkacak takımın 22 kişilik oyuncu listesi açıklandı. Suudi Arabistan Ligi'nin köklü iki takımı Al Nassr ve Al Hilal'den seçilen oyuncular arasında adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'ın alınmaması ise dikkatlerden kaçmadı.



"DURUMUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR"



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer için "Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı değil. Kulübü ile arasındaki konuları çözmeye çalışıyor. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun lisans süreci 22 Ocak'ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek. Ama transfer bu, neler çıkar belirsiz. Bu yüzden sadece B değil birkaç plan var. Onun dışında ilgilendiğimiz 3 santrfor daha var" ifadelerini kullanmıştı.

2.66 MİLYON DOLARLIK BİLET



Öte yandan karşılaşmanın oynanacağı 68.000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'na aşırı ilgi olduğu açıklanırken taleplerin 2 milyon adedi bulduğu kaydedildi.



Organizasyonda maçın ardından düzenlenecek ödül törenine katılma, soyunma odalarını ziyaret ve Cristiano Ronaldo ile Messi'yle tanışma fırsatı sunan özel bir bilet açık artırma ile satışa sunuldu. Bu özel bilet için bir işadamının 10 milyon Riyal, yani yaklaşık 2.66 milyon dolar teklif ettiği kaydedildi.



İşte 19 Ocak Perşembe günü Kral Fahd Stadyumu'nda PSG karşısına çıkacak 22 kişilik oyuncu listesi:



Kaleciler: Muhammad Al Owais - Amin Bukhari



Defanslar: Abdullah Al-Omari - Ali Lagami - Saud Abdul Hamid - Jang Hyun Soo - Abdullah Mado - Selkan Al-Ghannam.



Orta sahalar: Khalifa Al-Dossary - Ali Al-Bulayhi - Luis Gustavo - Abdullah Al-Khaibri - Abdullah Atif - Muhammad Kno - Salem Al-Dosari - Sami Al-Naji - Matthews Pereira - Anderson Talisca - Piti Martinez - Andre Carrio.



Forvetler: Musa Marega - Cristiano Ronaldo