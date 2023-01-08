BEŞİKTAŞ HABERİ: Ayrılık haberleri sonrası Wout Weghorst'tan flaş paylaşım!
Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan yıldız golcü Wout Weghorst, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.01.2023- 16:48
Hollandalı golcü, Instagram hesabından Kasımpaşa maçındaki gol sevincini paylaştı, "Özel bir gece. Taraftar" ifadelerini yazdı. Weghorst ayrıca paylaşımına Kartal, siyah-beyaz kalp emojisi ve kalp emojileri ekledi.
Weghorst'un bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.