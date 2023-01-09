Manchester United, Burnley'le bonservis pazarlığını yaparken Beşiktaş'a da oyuncunun yıllık 2.8 milyon Euro olan maaşını ödemeyi taahhüt etti. Ancak Kartal bunu yeterli görmüyor. Siyah-beyazlılar, Weghorst'un ayrılığına onay vermek için Burnley'in alacağı bonservis bedelinden pay talep etti. Tecrübeli futbolcunun menajerinin bugün İstanbul'a gelip Beşiktaş ile görüşeceği öğrenildi.