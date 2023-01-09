Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa maçındaki gol sevinciyle taraftara veda eden Wout Weghorst'a durumu sordu. Hollandalı futbolcu, "Reddedemeyeceğim teklifler var. Bu sebeple önüme gelen fırsatı değerlendirmek istiyorum. Menajerim İstanbul'a gelecek. Detayları kendisiyle görüşebilirsiniz" karşılığını verdi.
Beşiktaş'tan Manchester United'a Wout Weghorst ve transfer cevabı!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Hollandalı golcü Wout Weghorst gol sonrası sevinciyle "veda" sinyali verirken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın ilgisi olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kulüp, 'Kırmızı Şeytanlar'a cevabını iletti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Sabah'ın haberine göre; Yıldız oyuncunun, Manchester United ile çok ciddi bir şekilde masada olduğu öğrenildi. İngilizler'in, Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu Weghorst'la doldurmayı planladığı belirtildi. Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın, 30 yaşındaki futbolcuyu bizzat arayarak "Seni takımımda görmek istiyorum" dediği kaydedildi.
MENAJERİ BUGÜN GELİYOR
Golcü oyuncunun ayrıca Almanya ve İtalya'dan teklifler aldığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ise bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst'un sezon sonuna kadar devam eden sözleşmesini feshetmek için bir forvet alabilecek kadar parayı kasasına koymayı hedefliyor.