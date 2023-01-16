Beşiktaş'ın transfer inadı! Aboubakar'ın yanına o gelecek

Ancak durum öyle değil. Sabah'ın haberine göre, deneyimli futbolcuyu kanat forvet pozisyonu için aklından geçirmeye devam eden Beşiktaş cephesi, daha önce Hatayspor'da forma giyen Gabonlu forveti satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.