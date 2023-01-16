Hücum hattını güçlendirmek için çalışan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından Aaron Boupendza'yı da kadrosuna katıyor.
Beşiktaş'ın transfer inadı! Aboubakar'ın yanına o gelecek
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından Vincent Aboubakar ile anlaşmaya varmıştı. Kartal, Aboubakar'ın yanı sıra flaş bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte gündem yaratan transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İki oyuncuyla da aynı zamanda temasa geçen siyah-beyazlıların, Aboubakar ile anlaşmasıyla Boupendza transferini rafa kaldırdığı söyleniyordu.
Ancak durum öyle değil. Sabah'ın haberine göre, deneyimli futbolcuyu kanat forvet pozisyonu için aklından geçirmeye devam eden Beşiktaş cephesi, daha önce Hatayspor'da forma giyen Gabonlu forveti satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.