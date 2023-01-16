Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'a Fernando transferinde kapı kapandı! "Nasıl alacaklar?"
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, devre arasında orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürüten Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor'da forma giyen Fernando'yu gündemine almıştı. Brezilyalı futbolcuyla ilgili olarak Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.01.2023- 06:40
Siyah-beyazlılar orta saha takviyesi için Antalyaspor'dan Fernando'yu gündemine almıştı.
Fotomaç'ın haberine göre; Fernando için Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin açıklamalarda bulundu.