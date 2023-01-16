Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olacağı haberleri çıkar çıkmaz hemen rotayı eski golcüsü Vincent Aboubakar'a çeviren Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Aboubakar geliyor! O maçın kamp kadrosuna dahil olacak
Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı transfer ediyor. Bununla birlikte siyah-beyazlı ekipte 3. Aboubakar dönemi resmen başlayacak. Kamerunlu oyuncu, kulübüyle sözleşmesini feshedecek. Yıldız oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında kafilede olacak. İşte transferin detayları... | Beşiktaş haberleri
30 yaşındaki Kamerunlu golcüyle yeniden el sıkışan Beşiktaş, Abou'yu bugün İstanbul'a getirecek. Tecrübeli forvet, takımı Al Nassr ile sözleşmesini feshedip yola çıkacak.
İstanbul'a iner inmez sağlık kontrolünden geçecek olan Aboubakar ardından 2.5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşmeye imza atacak. Öte yandan Aboubakar'ın sözleşmesindeki rakamlar da netleşmeye başladı.