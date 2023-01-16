67 KARŞILAŞMADA 35 GOL ATTI

Golcü oyuncunun siyah-beyazlı takımdan yıllık 2.5 milyon euro ücret alacağı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre Vincent Aboubakar'ın bu hafta içi Ankaragücü ile oynanacak olan Türkiye Kupası mücadelesinde Ankara kafilesinde olması bekleniyor.