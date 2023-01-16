Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in takviye istediği mevkilerden biri de stoper...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Vitor Tormena için olumsuz yanıt!
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek için yapılan çalışmalar hız kazandı. Santrfora eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamayı hazırlanan Beşiktaş, stoper hattı için ise Braga forması giyen Vitor Tormena için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.01.2023- 06:40
Sağ stoper transferi yapmak isteyen Kara Kartal, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti.
Fotomaç'ın haberine göre; yapılan ilk görüşmenin ardından 3 milyon euro'luk teklifi reddedilen Beşiktaş, bu rakamı 3.5 milyon Euro'ya çıkardı ancak bu da reddedildi.