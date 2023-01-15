Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'e tam not!
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, Konyaspor maçında sergilediği futbolla Şenol Güneş'ten tam not aldı. Tayfur, Beşiktaş'ın son dakikalarda Josef ile bulduğu golün asistini yaptı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.01.2023- 13:06
Sahaya adım atar atmaz takımın savunma hattındaki gücünü artıran Tayfur, geriden yaptığı bindirmelerle hücum hattına da önemli destek verdi.
Tayfur, son dakikada Josef'in attığı golün de asistini yapan isim oldu.