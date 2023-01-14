Beşiktaş'ın uzun süredir eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı istediği bilinirken, tarafların anlaşmak üzere olduğu belirtiliyordu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da flaş gelişme!
Beşiktaş'ta Weghorst'un ayrılığının ardından bir süredir gündemde olan Aboubakar konusunda flaş gelişmeler ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Aboubakar için kulübü Al-Nassr'dan sürpriz bir karar geldi. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.01.2023- 12:14
Rudy Galetti'nin haberine göre Aboubakar, kulübü Al Nassr'da kalıyor.