BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Aboubakar'da flaş gelişme!

Beşiktaş'ta Weghorst'un ayrılığının ardından bir süredir gündemde olan Aboubakar konusunda flaş gelişmeler ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Aboubakar için kulübü Al-Nassr'dan sürpriz bir karar geldi. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2023- 12:14