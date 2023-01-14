BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hamburg Francisco Montero'ya talip oldu! Kartal'ın isteği...

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş çalışmalarına hız verirken, gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da önem taşıyor. Siyah-beyazlılarda bu sezon fazla forma şansı bulamayan Francisco Montero'ya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg talip oldu. Bu transferde Kara Kartal'ın beklentisi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2023- 10:46