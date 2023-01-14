BUNDESLİGA II'de şampiyonluk yarışı veren Hamburg, Montero'ya kiralama teklifi yaptı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hamburg Francisco Montero'ya talip oldu! Kartal'ın isteği...
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş çalışmalarına hız verirken, gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da önem taşıyor. Siyah-beyazlılarda bu sezon fazla forma şansı bulamayan Francisco Montero'ya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg talip oldu. Bu transferde Kara Kartal'ın beklentisi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.01.2023- 10:46
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, bu teklifi kabul etti.
Hamburg kulübü sözleşmeye Bundesliga'ya yükselirse kesin satın alma maddesi koydurmak istediğini iletti.