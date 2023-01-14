Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst ile yollarını ayırdı. Hollandalı oyuncu, siyah-beyazlıların en skorer oyuncusu konumundaydı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki oyuncu, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 18 maçta attığı 9 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyordu.

Beşiktaş, sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile yollarını ayırdı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği performansla dikkat çeken Weghorst, siyah-beyazlıların da en golcü oyuncusuydu.

18 MAÇTA 9 GOL

30 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş formasını 16 müsabakada terletti. Bin 426 dakika sahada kalan Weghorst, 8 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Wout Weghorst, ligde 2 kez Ümraniyespor, 1'er kez de Fatih Karagümrük, Sivasspor, İstanbulspor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa ağlarını havalandırdı.

Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında 49 dakika süre aldı. Weghorst, burada da Şanlıurfa filelerini 1 kez sarsmayı başardı.

Görev aldığı toplam 18 mücadelede 9 gol, 4 asist yapan Weghorst, Beşiktaş'ın bu sezon en skorer oyuncusu konumundaydı. Ayrıca Beşiktaş'ta söz konusu kulvarlarda en fazla süre alan futbolcu da bin 475 dakika ile yine Wout Weghorst'tu.

PARA KAZANDIRARAK GİTTİ

Hücum hattında Beşiktaş'a büyük katkı sunan Weghorst, ayrılırken siyah-beyazlıların kasasına da para girişi sağladı. Hollandalı futbolcunun anlaşmaya vardığı İngiliz devi Manchester United, Weghorst'a imza attırabilmek için İstanbul temsilcisiyle de bonservis pazarlığı için masaya oturdu. Beşiktaş, bu transferden 2.85 milyon Euro bir ücret alacak.