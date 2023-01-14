Beşiktaş'ın kaybı büyük oldu! Weghorst...
Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı
14 Ocak 2023 Döviz Kuru!
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