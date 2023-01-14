Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Mert Günok büyük bir şansızlık yaşadı. Milli kaleci Rosier'in geri pasında topu ayağının altından kaçırdı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk oldu.



Siyah-beyazlılar Rosier'in geri pasında Mert Günok, topu ayağının altından kaçırdı ve siyah beyazlılar maçın 1. dakikasında 1-0 geriye düştü.



Süper Lig'de kendi kalesine 3 gol gönderen Beşiktaş bu alanda listenin başında yer aldı.



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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...