Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Siyah-beyazlılar Rosier'in geri pasında Mert Günok, topu ayağının altından kaçırdı ve siyah beyazlılar maçın 1. dakikasında 1-0 geriye düştü.
Süper Lig'de kendi kalesine 3 gol gönderen Beşiktaş bu alanda listenin başında yer aldı.
İŞTE O ANLAR
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mert Günok'tan büyük hata! İşte o anlar...
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Mert Günok büyük bir şansızlık yaşadı. Milli kaleci Rosier'in geri pasında topu ayağının altından kaçırdı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.01.2023- 16:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023- 16:21
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk oldu.