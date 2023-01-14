Beşiktaş'a Kiki Kouyate transferinde rakip çıktı! Augsburg ve Montpellier...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta stoper harekatı dört koldan devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Kiki Kouyate'yi listesine almıştı. Kara Kartal'a bu transferda Augsburg ve Montpellier rakip oldu. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Metz'in de istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)