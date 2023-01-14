Devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ligue 1 ekiplerinden Metz'de forma giyen Kiki Kouyate'yi liste başına yazmıştı.
Beşiktaş'a Kiki Kouyate transferinde rakip çıktı! Augsburg ve Montpellier...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta stoper harekatı dört koldan devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Kiki Kouyate'yi listesine almıştı. Kara Kartal'a bu transferda Augsburg ve Montpellier rakip oldu. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Metz'in de istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.01.2023- 15:37
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; 25 yaşındaki oyuncuya son olarak Bundesliga temsilcisi Augsburg talip oldu. Haberin detaylarında oyuncunun, geçen yaz takımdan ayrılmak istemesine karşın izin verilmediği yazıldı.
Augsburg'un haricinde Fransa'dan Montpellier ve Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgisi olduğu aktarıldı. Fransız ekibinin teklifinin 5.5 milyon Euro olduğu belirtildi.