Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Shabab ile Al Nassr karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren mücadelenin ardından Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, Beşiktaş'ın ilgilendiği Aboubakar'ın neden süre almadığını açıkladı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Fransız teknik direktör Rudi Garcia, "Aboubakar sakatlıktan döndü ve daha da kötüleşmemesi için riske atmadık ve bu maçta oynatmadık." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Garcia, Cristiano Ronaldo'nun da önümüzdeki 22 Ocak Pazar günü oynayacakları Al-Ittifak maçında ilk kez oynayacağını açıkladı.



Vincent Aboubakar'ın yönetimle son bir görüşme yaptıktan sonra kulüpten ayrılarak Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.