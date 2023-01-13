Beşiktaş'ta sil baştan sistem! Şenol Güneş...

16 karşılaşmaya 5 gol ve 1 asist sığdıran 23 yaşındaki futbolcu, şu anda ön plana çıkıyor. Güneş de Kongolu oyuncunun dinamizmine ve bitiriciliğine güveniyor. Diğer tarafta ise Nathan Redmond da formaya aday. Tecrübeli teknik adamın, şu an için ilk tercihinin Muleka olduğu belirtiliyor.