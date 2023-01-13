Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Wout Weghorst'un gidişi sonrasında hücum hattını yeniden dizayn etmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ta sil baştan sistem! Şenol Güneş...
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılığının ardından siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'ten yeni sistem geliyor. Tecrübeli hoca antrenmanlarda bazı oyuncuları farklı formasyonlarda denedi. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Wout Weghorst'un gidişi sonrasında hücum hattını yeniden dizayn etmeyi planlıyor.
Fanatik'in haberine göre tecrübeli teknik adam, Hollandalı'nın yerine ileri uçta Cenk Tosun'a şans verecek. 31 yaşındaki golcü, son dönemde yükselişe geçerken, sezon genelinde ise 16 maçta 7 gol ve 2 asiste ulaştı.
Öte yandan Cenk'in, sağ kanattan santrfora geçmesiyle birlikte burada kimin görev yapacağı da merak konusuydu.