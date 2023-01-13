Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'ta Weghorst ayrılığı resmileşti. Dün yapılan görüşmelerin ardından Hollandalı golcü İstanbul'dan ayrılmıştı. Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.
Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir."
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Wout Weghorst açıklaması!
Beşiktaş, profesyonel futbolcu Wout Weghorst ve kulübü ile olan geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.01.2023- 21:44 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023- 21:48
Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.