Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Beşiktaş'ta stopere 2 aday birden! Yeni transfer Portekiz'den geliyor
Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, stoper hattına takviye için harekete geçti. Kartal, Portekiz'den 2 ismi daha gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 06:40
Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.