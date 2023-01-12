Beşiktaş ile antrenmanlara çıkmayan Weghorst İngiltere'ye özel uçakla gitti.
İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere'ye gitti.
Golcü futbolcu ailesi için kiraladığı özel uçak ile Atatürk Havaalanı'ndan ayrılarak Manchester'a uçtu.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta attığı golden sonra taraftara veda eden Weghorst'un Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi feshedildi. Burnley ile Manchester United arasındaki yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması sonrası Siyah-beyazlılar, 3 milyon euroluk fesih bedelini kabul etti. Buna göre Premier Lig'in köklü ekibi Manchester United, kiralık sözleşmenin feshi için Beşiktaş'a 3 milyon euro ödeyecek.
Weghorst İngiltere'ye özel uçakla gitti
Beşiktaş ile son iki antrenmana çıkmayan Weghorst özel uçakla İngiltere'ye gitti. Hollandalı futbolcu siyah-beyazlı formayla 18 maça çıktı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.01.2023- 15:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 16:28
Beşiktaş ile antrenmanlara çıkmayan Weghorst İngiltere'ye özel uçakla gitti.