Beşiktaş'ta Weghorst'un Manchester United'a transfer olacak olmasının ardından forvet konusunda düğmeye basıldı. Siyah-beyazlılar, Aboubakar için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da B planı olarak bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza için de temaslara başladı.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın alternatifi Aaron Boupendza!
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un sürpriz ayrılığı sonrası forvet transferi için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim Vincent Aboubakar olurken, B planı ise Aaron Boupendza olduğu ortaya çıktı. Yönetim, Gabonlu forvetle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 12.01.2023- 15:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 15:31