Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un sürpriz ayrılığı sonrası forvet transferi için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim Vincent Aboubakar olurken, B planı ise Aaron Boupendza olduğu ortaya çıktı. Yönetim, Gabonlu forvetle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Weghorst'un Manchester United'a transfer olacak olmasının ardından forvet konusunda düğmeye basıldı. Siyah-beyazlılar, Aboubakar için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da B planı olarak bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza için de temaslara başladı.