Weghorst'un Manchester United'a imza atması beklenirken Beşiktaş, rotasını golcü transferine çevirmişti.
İskoç basını duyurdu! Beşiktaş Alfredo Morelos'u transfer etmek istiyor
Wout Weghorst'un ayrılığının ardından Beşiktaş'ta golcü transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Vincent Aboubakar ve Aaron Boupendza gibi isimlere kanca atarken, bu kez iddia İskoç basınından geldi. Beşiktaş, forvet hattına Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'u transfer etmek istiyor. İşte ayrıntılar...
Bu bağlamda siyah beyazlılar, Vincent Aboubakar ve Aaron Boupendza'ya kanca atmıştı. Öte yandan fotomac.com.tr editörlerinden Ömer Aykut Özaşkın'ın derlediği habere göre; sürpriz bir iddia da İskoç basınından geldi.
BEŞİKTAŞ MORELOS'UN PEŞİNDE
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'u transfer takibine aldı. Bununla beraber Beşiktaş'ın, transferde oldukça avantajlı olduğu öğrenildi.