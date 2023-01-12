Beşiktaş'ta sergilediği istikrarlı performansın ardından Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Romain Saiss, başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e Romain Saiss müjdesi!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş savunma konusunda oyuncularıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Güneş'e sevindiren haber ise Dünya Kupası'nın ardından takıma formda dönen Romain Saiss'ten geldi. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.01.2023- 11:30
Beşiktaş'ta sergilediği istikrarlı performansın ardından Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Romain Saiss, başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.
Katar'daki turnuvada adale sakatlığı yaşayan başarılı oyuncu, kısa bir tatilin ardından döndüğü Türkiye'de tedavi sürecini tamamladı.
Fanatik'in haberine göre başarılı stoper, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girmesinin ardından ilk 11'deki yerine bu hafta geri dönecek.