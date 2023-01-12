Aboubakar ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen, Beşiktaş yönetimi B planını da hazırda tutuyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal Chelsea'nın kapısını çalacak! Aboubakar olmazsa...
Weghorst'un gitme ihtimaline karşın transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı ekip, golcü yıldızda pürüz çıkması durumunda dümeni Chelsea'ye çevirecek. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.01.2023- 06:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 06:46
Aboubakar ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen, Beşiktaş yönetimi B planını da hazırda tutuyor.
Fotomaç'ın haberine göre menajerler kulübe pek çok öneri ile gelirken en fazla dikkat çeken öneri ise Pierre-Emerick Aubameyang oldu.
Sezon başında Barcelona'dan Chelsea'ye 12 milyon euro'luk bonservis bedeli ile transfer olan Gabonlu golcü, 9 Premier Lig maçında toplamda 395 dakika forma giyip 1 gol atınca gözden düştü.