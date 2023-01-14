Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda arabam.com Konyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Giden oyuncu oldu diye çaresiz değiliz. Transfer ne zaman, nasıl, kiminle olur, hiç belli olmaz." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında deplasmanda arabam.com Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Weghorst için bir şey demeye gerek yok. Olan olmuş, biten bitmiş... Şu an sadece Weghorst'un hizmetleri için teşekkür ederiz. Daha önce de konuşmuştum, transfer ne zaman olur belli olmuyor. Giden oyuncu oldu diye çaresiz değiliz. Hem oyuncuları hem takımları etkileyebilir bu durum. Şimdi kalan oyuncularımızla en iyisini yapmaya çalışacağız.

Transfer ne zaman, nasıl, kiminle olur, hiç belli olmaz.

İstediğimiz formatı tam oluşturamadık. Sıkıntımız bu. Değişiklikler oluyor. Bugün iyi bir rakiple oynayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum, sahaya kazanmak için çıkacağız.