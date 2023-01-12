Siyah-beyazlı takımın sol bek transferi için görüşmelere başladığı Gabriel Suazo'da imza an meselesi. Boşta olan Şilili savunmacı, bir süre önce siyah beyazlılara önerilmişti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş transfere noktayı koyacak! İmza an meselesi
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Gabriel Suazo'yu renklerine bağlamak üzere. Yönetim, bonservisi elinde bulunan oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten onay almıştı. | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.01.2023- 06:40
Yönetim, bonservis bedeli olmaması nedeniyle Gabriel Suazo için Şenol Güneş'ten de onay alıp görüşmelere başlamıştı.
Gelen haberlere göre taraftaların büyük ölçüde anlaştığı, aradaki küçük pürüzlerin halledilmesi sonrası transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.