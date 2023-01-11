Beşiktaş'ta Montero gelişmesi! Transfer ve Hamburg...
Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Montero için son olarak Alman ekibi Hamburg devreye girdi. İşte son detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2023- 17:02 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023- 17:16
İspanyol stoper ayrılığa sıcak bakıyor.
Beşiktaş ayrıca Hamburg'tan Montero'nun ikinci yarıdaki maaşının ödenmesini istediği ve kiralık anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi koymak istediği belirtildi.
İki taraf arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ta sadece 4 maçta sahaya çıktı.