Beşiktaş ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Fransa 2. lig ekiplerinden Metz'te forma giyen Kiki Boubacar Kouyate var.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan stoper takviyesi! Teklif sunuldu...
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in stoper talebinin ardından birçok isimle temaslar başladı. Beşiktaş'ta son olarak gündeme Kiki Boubacar Kouyate geldi. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Fransa 2. lig ekiplerinden Metz'te forma giyen Kiki Boubacar Kouyate var.
NTV'nin haberine göre Malili stoper için Metz'e teklifini sunan Beşiktaş, Fransız ekibinin yanıtını bekliyor.
4 YILLIK SÖZLEŞME PLANLANIYOR
Metz ile bonservis bedeli konusunda anlaşılması halinde Kouyate ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.