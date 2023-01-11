2020'de 3.5 milyon Euro karşılığında Troyes'dan Metz'e transfer olan Kouyate, Fransız ekibinde 3. sezonunu geçiriyor. Metz'te 73 maça çıkan Malili stoper, 2 gol attı. Kouyate bu sezon ise 14 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki oyuncu 21 kez de Mali milli takımı forması giydi.



