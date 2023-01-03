Süper Lig'in 16. haftasında galibiyet alan Beşiktaş, yeni yıla moralli girdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Şenol Güneş'ten stoper talebi! Ahmet Nur Çebi bizzat devreye girecek
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine harekata geçen siyah-beyazlı ekip, stoper bölgesine yerli bir ismi takviye etmek istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi transfer sürecini bizzat yönetecek. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlı Adana Demirspor'u evinde konuk etti.
Kartal karşılaşmayı 1-0 kazandı.