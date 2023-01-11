Ligde sadece 10 maçta görev alan Vinicius'un golü bulunmuyor. Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Venezuela'lı yıldız golcü Salomon Rondon'la da ilgilendiği iddia edildi. 16 Aralık'tan beri kulüpsüz olan Rondon, kariyerinde 165 gole imza attı. Fulham forması giyen Brezilyalı Carlos Vinicius'un Fulham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.