Beşiktaş'ta golcü transferi için arayışlar hız kazandı. Kara Kartal'da Kasımpaşa maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı iddiaları sonrası siyah-beyazlı taraftarlar büyük şok yaşadı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Weghorst'un yeri o isimle doldurulacak! İşte Kartal'ın B planı
Beşiktaş forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Wout Weghorst, takımdan ayrılabilir. Hollandalı golcü İngiliz devi Manchester United'ın dikkatini çekti. Siyah-beyazlı ekip Weghorst'un Kırmızı Şeytanlar'a gitmesine izin verirse, B planını devreye sokacak. İşte Weghorst'un yerine gelecek isim... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ta golcü transferi için arayışlar hız kazandı. Kara Kartal'da Kasımpaşa maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı iddiaları sonrası siyah-beyazlı taraftarlar büyük şok yaşadı.
Hollandalı golcünün Ada'ya gitme ihtimali nedeniyle golcü arayışları hız kazandı. Eski yıldızı Vincent Abobukar ile görüşmelerini sürdüren Kartal'ın B planı da hazır.
Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlılar Fulham'da oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı golcü Carlos Vinicius'u listesine ekledi. Beşiktaş, Brezilyalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.