Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile mücadele eden Weghorst, İngiliz devi Manchester United'ın dikkatini çekti. Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Kırmızı Şeytanlar, Beşiktaş'ın izin vermesi halinde Wout Weghorst'u kadroya katacak. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için siyah-beyazlı ekibin bazı şartları var. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta işler karıştı. Siyah-beyazlılar Kasımpaşa galibiyetinin sevincini yaşayamadan, Weghorst'un ayrılacağı haberleriyle büyük bir şok yaşadı. Hollandalı forvetin gol sevinci sonrası tribünlere giderek "Bye bye" diyerek el sallamasının ardından bir anda manşetlere taşınan "Wout Weghorst gidiyor" haberleri Beşiktaş camiasında "Peki şimdi ne olacak?" sorularını da beraberinde getirdi. Hollandalı forvetin taraftarların önünde yapmış olduğu bu hareketin nedeni çok geçmeden ortaya çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı yıldız golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

YÖNETİMDEN KOLAYLIK İSTEDİLER AMA!

İngilizlerin, Weghorst ile yapmış olduğu ilk görüşme olumlu geçti, oyuncu da Beşiktaş'tan ayrılmak için siyah-beyazlı yönetimden kolaylık talebinde bulundu. Ancak Beşiktaş cephesi bu ayrılığa kolay kolay izin vermeyecek gibi görünüyor. Bu nedenle Weghorst için hem oyuncu hem de bonservisi elinde bulunduran kulübü Burnley'e "Biz istemezsek gidemez" mesajı net şekilde verildi. Fotomaç'ın haberine göre bununla da kalınmadı ve siyah-beyazlılar Weghorst'un ayrılığı için senelik ödenecek 2.8 milyon euro'luk kiralama bedelinin tamamını, ayrıca Ocak'ta yeni transfer yapabilmek için 5 milyon euro da para talep etti.