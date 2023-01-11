Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlıların, Colon'da forma giyen Arjantinli için teklif hazırlığına başladığı ve birkaç gün içinde resmi temasların start alabileceği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ilk teklifinin kiralama yönünde olacağı, kabul edilmemesi durumunda ise bonservis konusunda pazarlığa geçileceği de ifade edildi.