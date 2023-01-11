Bir süre önce stoper takviyesi için aday listesine giren Facundo Garces konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten o transfere onay çıktı! Resmi görüşmeler başlıyor
Beşiktaş'ta kış transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalar hız kazandı. Siyah beyazlılar, ocak ayında savunma hattına takviye yapma hedefindeydi. Kartal'ın transfer gündemine aldığı o isim için teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği ve resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2023- 06:40
Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın önerisiyle izlemeye alınan 23 yaşındaki futbolcuya Şenol Güneş'ten onay çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlıların, Colon'da forma giyen Arjantinli için teklif hazırlığına başladığı ve birkaç gün içinde resmi temasların start alabileceği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ilk teklifinin kiralama yönünde olacağı, kabul edilmemesi durumunda ise bonservis konusunda pazarlığa geçileceği de ifade edildi.