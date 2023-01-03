Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi sonrası ara transferde takviye için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Marsilya'dan Beşiktaş'ın kiralık teklifine yanıt geldi!
Devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş; sol bek, sağ stoper ve kanat bölgesine takviye istedi. Siyah-beyazlı yönetim, Marsilya'da forma şansı bulamayan Cengiz Ünder için temasa geçerken, Fransız ekibi yanıtını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar önceliği sol bek ve sağ stopere verirken, orta saha ve kanat oyuncusu seçenekleri de masada.
Sabah'ın haberine göre; Marsilya'da kariyerine devam eden Cengiz Ünder'de temas kuruldu.