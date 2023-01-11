Beşiktaş'ın 22 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu geleceği için sürpriz bir karar aldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'dan sürpriz karar! Ocak ayında...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesiyle birlikte kaleyi Mert Günok'a kaptıran 22 yaşındaki file bekçisi, sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2023- 11:18
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş 'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırması ve deneyimli ismin de etkili bir görüntü sergilemesinin ardından ayrılık kararı aldı.
Ersin'in devre arasında bir kulübe kiralık olarak gitmek için menajerine talimat verdiği ve bu konuda kulübü de bilgilendirdiği öğrenildi.