TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst giderse o gelecek! Beşiktaş'a sürpriz teklif

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılık ihtimali sonrası alarm verilmişti. Bu doğrultuda, siyah beyazlı kulübe menajerler tarafından birçok futbolcu önerildi. Bu oyunculardan birinin ise kim olduğu ortaya çıktı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Kartal, Rachid Ghezzal'ın vatandaşını kadrosuna katacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 06:40