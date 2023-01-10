Weghorst için Manchester United ayrılığı belirmesinin ardından siyah-beyazlı takımda forvet alarmı verildi.
TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst giderse o gelecek! Beşiktaş'a sürpriz teklif
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılık ihtimali sonrası alarm verilmişti. Bu doğrultuda, siyah beyazlı kulübe menajerler tarafından birçok futbolcu önerildi. Bu oyunculardan birinin ise kim olduğu ortaya çıktı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Kartal, Rachid Ghezzal'ın vatandaşını kadrosuna katacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.01.2023- 06:40
Menajerler de kulübe akın etmeye başladı.
Fotomaç'ın haberine göre, son önerilen isimse Fransız ekibi Nice'te forma giyen Andy Delort oldu.