"DOĞRU İSİM DEĞİL"

Fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; "Weghorst'un Premier Lig performansı yeterli değildi. Burnley ile yalnızca iki gol attı ve takımı küme düştü. Eric Ten Hag şu an için gerçek bir santrfor mu arıyor yoksa geçici bir hamle mi istiyor? Eğer öyleyse doğru tercih Weghorst yerine Luuk de Jong olmalı. Ten Hag'ın Weghorst tercihi oldukça tehlikeli bir hamle olabilir."