Beşiktaş'ta Wout Weghorst bilmecesi sürüyor. Siyah beyazlılar sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü ile yollarını beklenenden erken ayrılabilir.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Pierre van Hooijdonk'tan Wout Weghorst sözleri!
Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olması söz konusu. Eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, vatandaşı hakkında çıkan bu transfer gelişmelerini değerlendirdi. Hollanda'nın efsane ismi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United'da teknik direktör Eric Ten Hag, bir forvet transferi yapacaklarını belirtmişti. Premier Lig devi kısa süreli çözüm olarak Weghorst'a gözünü dikti.
Kasımpaşa maçında takımının ikinci golünü atan Weghorst da, taraftara el sallayarak gideceğinin sinyallerini vermişti.