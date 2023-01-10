Aboubakar'dan dönüş şartı! Beşiktaş'tan garanti para istedi

SEVILLA ABOU'YU TAKİPTE!



Aboubakar için bir iddia da İspanya'dan geldi. Estadiodeportivo'nun haberine göre Sevilla yıldız oyuncu ile yakından ilgileniyor. Haberde İspanyol ekibinin oyuncuyu daha önce istediği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi. Sevilla teknik direktörü Sampaoli'nin Aboubakar gibi bir forvete ihtiyaç duyduğu ifade edildi.