Beşiktaş'ta tüm gözler Weghorst'un ayrılığı durumunda alınacak yeni santrfora çevrilirken, listenin ilk sırasında Vincent Aboubakar yer alıyor. Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla sergilediği müthiş performans sonrası Aboubakar, birçok kulübün transfer radarına girmişti.
Aboubakar'dan dönüş şartı! Beşiktaş'tan garanti para istedi
Ligde aldığı galibiyetlerle üst sıralara yükselen Beşiktaş gözünü transfere çevirdi. Siyah-beyazlı ekip daha önce 2 dönem forma giydiği Aboubakar'ı takıma kazandırmaya çalışıyor. Golcü oyuncu ise 3. dönem için şartlarını iletti. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Golcü futbolcunun Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından kulübüyle tüm bağlarını kopardığı haberleri gündemde yer alırken; Weghorst'un 'ayrılacağı' haberleri gündeme gelince Beşiktaş yönetimi Aboubakar için devreye girdi. İsmi bir süredir F.Bahçe ile anılsa da son gelişmelerin ardından Aboubakar, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlı ekip, Kamerunlu golcü için harekete geçti.
FOOT MERCATO: ÜÇÜNCÜ KEZ BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK
Fransa basınından Foot Mercato, Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını son dakika olarak geçti. Haberde, "Aldığımız bilgilere göre Türk kulübü şu anda Aboubakar ile görüşüyor. 30 yaşındaki forvet, şu anda serbest ve üçüncü kez Beşiktaş'a dönebilir" ifadeleri yer aldı.