BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Vincent Aboubakar'da sona doğru! İşte yapılan teklif

Beşiktaş, Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un ayrılık ihtimali sonrası Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı. Siyah beyazlıların, eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. Kartal'ın, henüz kulübüyle sözleşmesini feshetmeyen Kamerunlu yıldıza teklif ettiği ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 21:46 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023- 22:07