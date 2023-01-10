Kartal, Aboubakar'ın ardından yeni bir ismi daha gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Wout Weghorst'un yerine Divock Origi!
Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlı takımın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un takımdan ayrılması bekleniyor. Kadrosuna yeni bir golcü katmak isteyen siyah beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.01.2023- 13:43
İtalya Serie A devi Milan'ın Belçikalı golcüsü Divock Origi için girişimler başladı.
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaşlı idarecilerin Origi için Milan'a kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.