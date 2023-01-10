Dele Alli Beşiktaş'la 2.2 milyon Euro net ücret ve maç başı 10 bin Euro'ya anlaşmıştı. Siyah-beyazlılar oyuncunun sözleşmesini feshetse bile ücretinin kalan kısmı için (1.1 milyon Euro) anlaşma zeminine gitmek için çabalayacağı belirtildi.