Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İngiliz orta sahadan büyük bir beklenti içine giren siyah-beyazlılar, buna karşın istediği verimi alamamıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin faturası ağır oldu! Sözleşmesi feshedilirse...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Devre arası transfer döneminde yabancılar için yer açmak isteyen siyah-beyazlılarda, İngiliz futbolcunun sözleşme feshi gündeme geldi. İngiliz basını ise 26 yaşındaki futbolcuyla yol ayrımına gidilmesi halinde Kara Kartal'a oluşturacağı faturayı yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Hali hazırda 14 yabancısı bulunan Beşiktaş, devre arasında transfer yapmak için bu oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırmak zorunda...
İngiliz basınından Sky'ın haberine göre; Kara Kartal Dele Alli'yi devre arasında göndermek isterken, 26 yaşındaki futbolcuyla yol ayrımına gidilmesi halinde maaşının kalan kısmını da ödemesi gerektiği vurgulandı.