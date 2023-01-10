Beşiktaş yönetimi, Manchester United'la söz kesen Weghorst'un yerine santrfor arayışını sürdürüyor. Vincent Aboubakar yılda 3.5 milyon Euro isteyince rota Konyaspor'un forvetine çevrildi. Bonservisinin elinde olmasını koz olarak kullanan Aboubakar'ın talep ettiği rakamı çok yüksek bulan siyah beyazlılar, 3 sezondur forma giydiği Süper Lig'de istikrarlı bir başarı grafiği çizen Mame Diouf'a yöneldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Aboubakar pahalı geldi! Kara Kartal'ın yeni hedefi Mame Diouf
Süper Lig'de zirve takibi sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin golcü futbolcusu Wout Weghorst'un takımdan ayrılması söz konusu. Forvet arayışlarına başlayan Kara Kartal'da gündeme Aboubakar gelmişti. Yıldız futbolcunun maliyeti sebebiyle rota değişti. İşte ayrıntılar...
Bu sezon Konyaspor'da oynayan Senegalli futbolcu, önceki gün Karagümrük'e 3 gol birden atmıştı. Manchester United ile söz kesen Wout Weghorst'un devre arasında takımdan ayrılmak istemesi üzerine santrfor arayışına giren Beşiktaş'ın gündemindeki ilk isim olan Vincent Abobukar'ın transferi çıkmaza girdi. Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu futbolcu, bonservis bedelinin olmamasını bir koz olarak kullanıp siyah beyazlılardan yılda 3.5 milyon Euro garanti para istedi.
Hürriyet'in haberine göre; rakamı yüksek bulan ve indirim talep eden Beşiktaş yönetimi olumlu yanıt alamayınca rotayı Konyaspor'da oynayan Senegalli Mame Diouf'a çevirdi.