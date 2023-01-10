Beşiktaş yönetimi, Manchester United'la söz kesen Weghorst'un yerine santrfor arayışını sürdürüyor. Vincent Aboubakar yılda 3.5 milyon Euro isteyince rota Konyaspor'un forvetine çevrildi. Bonservisinin elinde olmasını koz olarak kullanan Aboubakar'ın talep ettiği rakamı çok yüksek bulan siyah beyazlılar, 3 sezondur forma giydiği Süper Lig'de istikrarlı bir başarı grafiği çizen Mame Diouf'a yöneldi.