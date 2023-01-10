Beşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu yol ayrımında. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Hollandalı golcü, Manchester United'a transfer olacak.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da 6 yabancı yolcu!
Beşiktaş'ta ara transfer dönemine sayılı günler kala hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekibin golcü futbolcusu Wout Weghorst'un takımdan ayrılması gündemde. Öte yandan Kara Kartal'da Hollandalı forvet ile birlikte 5 yabancı oyuncuyla daha yollar ayrılabilir.
Romain Saiss, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı stoper, devre arası gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir.
Sezon sonunda serbest kalacak Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamadı. Kamerunlu oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor.